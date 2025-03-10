İki Katlı Ev Alev Topuna Döndü

Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının hızla yayılması mahallede paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Ancak mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, birçok kişi sokağa döküldü.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA