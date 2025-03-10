'Yan Bakma' Tartışmasında Öldürüldü

İzmir'in Efeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş ve iki kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan iki kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA