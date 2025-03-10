Temel Atma Aşamasına Dahi Gelmeyen Bor Fizik Tedavi Hastanesi Meclis Gündeminde

CHP'li Gürer, temel atma aşamasına dahi gelmeyen Bor Fizik Tedavi Hastanesi'ni Meclis gündemine getirdi. Gürer, "Sağlık Bakanlığı, bu kadar önemli bir proje için neden ek finansman kaynağı sağlayamadı?" sorusunu sordu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Temel Atma Aşamasına Dahi Gelmeyen Bor Fizik Tedavi Hastanesi Meclis Gündeminde

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçimden önce Şubat 2025’te tamamlanacağının belirtildiği ancak temel atma aşamasına dahi gelinmeyen Bor Fizik Tedavi Hastanesi’ni Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in Meclis’e verdiği soru önergesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıt geldi. Memişoğlu yanıtında “Ancak yüklenicinin iş programının gerisinde kalması ve defalarca yapılan ihtarlara rağmen ilerleme kaydedilememesi nedeniyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesindeki ilgili hükümler uyarınca, yüklenici ile yapılan sözleşme 24 Eylül 2024 tarihinde feshedilmiştir” ifadelerini kullandı ve hastanenin ikmal ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

Gürer ise Bor Fizik Tedavi Hastanesi’nin inşaat sürecinin başlamasından bu yana yaşanan sorunların temelinde, ihale sürecinin ve yüklenici firmanın performansının yeterince denetlenmemesinin yattığını belirtirken, “Hastane inşaatı 700 milyon TL bedelle ihale edildi, ancak yüklenici firma iş programına uymadı ve defalarca yapılan ihtarlara rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Bu durum, Bakanlığın denetim mekanizmalarının ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

İnşaat sürecinde yaşanan ödenek sorunlarını da gündeme getiren Gürer, “Hastane inşaatının başlamamasının ve yüklenici firmanın işi bırakmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri de ödenek yetersizliği olduğu iddiaları var. Eğer böyle bir durum söz konusu ise Sağlık Bakanlığı, bu kadar önemli bir proje için neden ek finansman kaynağı sağlayamadı?” sorusunu sordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Niğde CHP Ömer Fethi Gürer Kemal Memişoğlu
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