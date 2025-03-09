Japonya’da 12 Günlük Yangın Felaketi Sona Erdi

Japonya’nın kuzeydoğusunda 12 gündür devam eden orman yangınının yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangın felaketi sonucu en az 210 bin binanın hasar gördüğü tahmin ediliyor.

Japonya’da 12 Günlük Yangın Felaketi Sona Erdi

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan ve en az 210 binaya hasar veren orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Japonya’da 12 Günlük Yangın Felaketi Sona Erdi - Resim : 1

Yetkililer, 12 gündür devam eden yangının daha fazla yayılma riski bulunmadığını ifade etti.

Japonya’da 12 Günlük Yangın Felaketi Sona Erdi - Resim : 2

Orman yangınının kontrol altına alındığını ifade eden yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Japonya’da Yangın Felaketinde 6.GünJaponya’da Yangın Felaketinde 6.GünDünya

Kaynak: DHA

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