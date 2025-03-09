DSÖ'den Lazkiye'deki Çatışmalara İlişkin Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'nin Tartus ve Lazkiye illerinde devam eden çatışmaların büyük endişe yarattığını belirtti.

DSÖ'den Lazkiye'deki Çatışmalara İlişkin Açıklama

Ghebreyesus, Suriye’deki gelişmelere ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sahil kesimleri ve merkez bölgelerde yaşanan çatışmaların derin kaygı uyandırdığını vurguladı. Sağlık tesisleri ve ambulansların zarar görmesinin, bölgedeki insanların sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ghebreyesus, DSÖ’nün yaralıların acil bakımı için tıbbi malzeme ve ilaç temin etmeye çalıştığını aktardı.

DSÖ’nün, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için tüm taraflara çağrıda bulunduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Tıbbi yardımların en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak adına tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve korumaya davet ediyoruz. Barış en iyi çözümdür." ifadelerini kullandı.

LAZKİYE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Lazkiye'nin Ceble ilçesinde 6 Mart’ta düzenlenen saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatarların da yer aldığı yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri bölgeye sevk ederek geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, uluslararası basında ve sosyal medyada bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntüler paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA’DAN AÇIKLAMA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye’de yaşanan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirtti. Şara, güvenlik güçlerinin müdahalesini överek, "Düşmanlarımızla aramızdaki fark, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan taviz verdiğimizde onların seviyesine inmiş oluruz." dedi.

Şara, devrik rejim unsurlarının provokasyonlarla durumu daha da tırmandırmaya çalıştığını ifade ederek, güvenlik güçlerine aşırılıktan kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

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Kaynak: AA

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