Meclis'te Bu Hafta Gündem Yoğun: İki Önemli Kanun Teklifi Var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta önemli yasa teklifleri gündeme gelecek. Salı günü başlayacak Genel Kurul ve komisyon çalışmaları kapsamında, öncelikle "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi"nin kalan maddeleri ele alınacak. Şimdiye kadar 13 maddesi kabul edilen teklif, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda kurulacak Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanların yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı’ndan oluşacak. Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımına öncelik verilecek. Ayrıca, belirli kişisel veriler ve ticari sırlar, ilgili gerekliliklerin sona ermesi halinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

TÜRKİYE’NİN İLK İKLİM KANUNU GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerini tamamladıktan sonra Türkiye’nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni ele alacak. Bu teklif kapsamında, her ilde valinin başkanlık edeceği İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları kurulacak. Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ulusal Katkı Beyanı hazırlanacak ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından strateji ve eylem planları oluşturulacak. Başkanlık ayrıca sektörel raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek ve Türkiye Yeşil Taksonomisini oluşturacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulması planlanırken, Emisyon Ticaret Sistemi de hayata geçirilecek. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak.

ÇEVRE YASAKLARINA UYMAYANLARA CEZA

Yeni düzenleme ile doğrudan sera gazı salınımına neden olan işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu hale getirilecek. Sera gazı emisyonlarının takibine yönelik kurallara uymayan işletmelere 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ozon tabakasına zarar veren maddeleri kullanan, ithal eden veya ticaretini yapanlara 2,5 milyon lira; bu tür maddeleri içeren ürünlere bakım ve servis hizmeti sunanlara 250 bin lira; etiketleme kurallarına uymayanlara ise 120 bin lira ceza kesilecek.

KOMİSYON TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Meclis’te, Genel Kurul çalışmalarına ek olarak komisyon toplantıları da devam edecek. Salı günü Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, KADEM, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticilerini dinleyecek. Aynı gün, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yerli ve yabancı akademisyenleri ağırlayacak. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştıran komisyon ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkililerini dinleyecek. Çarşamba günü ise Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcileri komisyona bilgi verecek.

Bunların yanı sıra, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin toplantıları gerçekleşecek. Parti grup başkanvekilleri, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: DHA