15 Yaşındaki Çocuktan Kan Donduran İtiraf! Netflix Belgeseli İzledi, Annesini Öldürdü

Dizi ve filmlerin toplum üzerindeki etkilerine dair pek çok araştırma ve tartışma bulunurken, son olarak ABD'de yaşanan bir olay duyanları şoke etti. Wisconsin eyaletinde 15 yaşındaki Reed R. Gelinskey, 6 Mart Perşembe günü annesinin ölümünden dolayı "birinci derece kasten adam öldürme" ile resmen suçlandı.

İlk olarak 4 Mart Salı günü gözaltına alınan Gelinskey, kanlar içinde sırt üstü yatan bir kadının fotoğrafını içeren bir Snapchat mesajı paylaşmasıyla yakalandı. Gencin evine giden polisler, Gelinskey'in kendilerini karşılamak için dışarı çıktığını ve dışarı çıkarken ön sahanlığa bir mutfak bıçağı düşürdüğünü iddia ettiğini aktardı. Ardından kanlar içinde giysiler giyen gencin, polislere "O öldü" ve "Yaptığım şey yüzünden öldü" dediği belirtildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gelinskey, polis merkezinde de annesini bıçaklamadan önce kafasına bir dambılla vurduğunu itiraf etti. Annesinin öldüğü gün okuldan eve depresif bir halde döndüğünü ve anne babasını öldürme isteği duyduğunu söyleyen genç, son bir aydır kardeşinin anksiyete için kullandığı ilaçlarını aldığını ve o gün de "yaklaşık" dokuz hap içtiğini öne sürdü.

İşten eve geldiğinde babasını da öldürmek için bir çekiç aradığını ancak yeterince büyük bir çekiç bulamadığını anlatan Gelinskey, akşam yemeğinden sonra annesi kanepede otururken bir film açtığından bahsetti.

'O SAHNE PLANIMA YARDIMCI OLDU'

Gelinskey, bu filmin 1989 yılında anne ve babaları Jose ve Kitty Menendez'i öldürdükleri için ömür boyu hapis cezası alan Lyle ve Eric Menendez'in davasını anlatan "The Menendez Brothers" (Menendez Kardeşler) adlı Netflix belgeseli olduğunu söyledi. Ayrıca bundan sonra anne ve babasını öldürme planını kurduğunu ve belgeselde geçen "av tüfeği sahnesinin" fikrine yardımcı olduğunu belirtti.

Polis, 15 yaşındaki gencin, annesinin kafasına iki kez bir dambıl çubuğuyla vurduğunu, ardından da bir biftek bıçağıyla annesini beş kez bıçakladığını bildirdi. Gelinskey'nin, annesinin kendisine “Neden?” diye sorduğunu ve kendisinin de “Acı” diye cevap verdiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi