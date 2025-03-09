Rusya, Kursk'ta Lebedevka Köyünü Geri Aldığını Duyurdu

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusu, Kursk bölgesindeki bir köyü geri aldıklarını duyurdu.

Rusya, Kursk'ta Lebedevka Köyünü Geri Aldığını Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 2024'ün Ağustos ayında girdiği Kursk bölgesindeki Lebedevka köyünü Ukrayna'dan geri aldıkları açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!Gözden Kaçmasın

SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz
Meteoroloji Felaket İçin Yeni Tarih Verdi, Avustralya’da 300 Bin Ev Karanlığa Gömüldü Avustralya’da Meteoroloji Felaket İçin Tarih Verdi
Elizabeth Kulesi'ndeki 16 Saatlik Eylem Tutuklanmayla Bitti Kuledeki 16 Saatlik Eylem Tutuklanmayla Bitti
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor