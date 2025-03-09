Elizabeth Kulesi'ndeki 16 Saatlik Eylem Tutuklanmayla Bitti

İngiltere'nin simgelerinden Elizabeth Kulesi'ne dün sabah saatlerinde Filistin bayrağı ile tırmanan ve İsrail karşıtı bir protesto eylemi gerçekleştiren şahıs, 16 saat sonra ikna edilerek aşağı indi. Eylemci, İngiliz polisi tarafından tutuklandı.

Elizabeth Kulesi'ndeki 16 Saatlik Eylem Tutuklanmayla Bitti

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılara tüm dünyadan tepki yağarken, birçok ülkede çeşitli protestolar da devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin simgelerinden, başkent Londra'daki Big Ben Kulesi'ne (Elizabeth Kulesi) dün sabah saatlerinde Filistin bayrağı ile tırmanan şahsı ikna çabaları sonuçlandı.

Çıplak ayakla kuleye tırmanan ve kulenin çıkıntısında bekleyen şahıs, Filistin bayrağı sallayarak "Özgür Filistin" sloganları attığı 16 saatlik eyleminin ardından ikna edilerek aşağıya indi ve İngiliz Polisi tarafından tutuklandı.

Elizabeth Kulesi'ndeki 16 Saatlik Eylem Tutuklanmayla Bitti - Resim : 1

TÜM YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Londra İtfaiyesi de dahil olmak üzere diğer kurumlarla birlikte çalıştık ve hayati riski en aza indirirken bu olayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için uzman memurlar görevlendirdik" denildi. Polis, adamın tutuklanmasının ardından tüm yolların yeniden açıldığını bildirdi.

Metropolitan Polis Teşkilatı dün memurların kuleye yerel saatle 07.24'te çağrıldığını belirtmiş, olayın ardından Westminster Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığını ve Bridge Caddesi'ne en az 9 acil servis aracının sevk edildiğini bildirmişti.

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Kaynak: İHA

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