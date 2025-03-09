Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu

Yeni "Harry Potter" dizisi, serinin hayranlarını Hogwarts'ın büyülü dünyasında yeni bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Dizide Severus Snape'e hayat verecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu

"Harry Potter" kitap serisi yeniden uyarlanarak bir televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşacak. Dizinin senaryosu, "Succession" ve "His Dark Materials" gibi yapımlardan tanınan Francesca Gardiner tarafından kaleme alınacak. Harry Potter dizisi için hazırlıklar sürüyor.

Ana karakterler olan Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley için İngiltere ve İrlanda'dan 9 ila 11 yaş arasındaki çocuk oyuncuların seçmeleri devam ediyor.

Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu - Resim : 1

O İSİM CANLANDIRACAK

Dizide, "Severus Snape"e hayat verecek isim belli oldu. Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü "Severus Snape" karakterini canlandırmak için stüdyoyla anlaştı.

Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu - Resim : 2

KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Harry Potter filmlerinde Severus Snape karakterini Alan Rickman canlandırdı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan Severus Snape, kilit karakterlerden biri haline geldi.

İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu - Resim : 3

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyor ve 2026 yılında HBO ve Max platformlarında izleyicilerle buluşması hedefleniyor. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.

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Kaynak: DHA

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