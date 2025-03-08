Usta Oyuncunun Macit Koper’in Acı Günü! Senarist Eşi Kansere Yenik Düştü

Usta oyuncu Macit Koper'in 55 yaşındaki eşi senarist eşi Hülya Koper hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Hülya Koper'in bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

HÜLYA KOPER KİMDİR?

Hülya Koper 1969 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, “Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel”, “Hırçın Kız Kadife” gibi birçok diziyi kaleme almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi