Gene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı

Hollywood yıldız Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümleriyle ilgili gizem, otopsi raporuyla çözüldü. Hackman’in ölmeden önce günlerce, nadir görülen bir virüs nedeniyle hayatını kaybeden eşinin cesediyle evde yaşadığı belirlendi.

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Gene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın köpekleriyle birlikte evlerinde ölü bulunmasına ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre, ilk önce 64 yaşındaki eşi Arakawa hayatını kaybetti.

Arakawa’nın fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla bulaşan hantavirüs kaynaklı bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle 11 Şubat’ta öldüğü tespit edildi. İleri derecede Alzheimer hastası olan Hackman’in ise bu sebeple eşinin öldüğünü fark etmediği belirtildi.

Gene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

BİR HAFTA EŞİNİN CESEDİYLE YAŞADI

Hackman’in yaklaşık bir hafta boyunca eşinin cansız bedeniyle birlikte yaşadığı, 17 Şubat’ta da kendisinin vefat ettiği düşünülüyor. Otopsi raporuna göre Hackman’in ölümünün kalp rahatsızlığından kaynaklandığı düşünülüyor.

Çiftin, ölü bulunan köpekleriyle ilgili henüz kesin bir bilgi yokken, yetkililer, köpeklerin hantavirüs taşıyamayacağını belirtti.

Gene Hackman ve Eşinin Ölümünde Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 2

HANTAVİRÜS NEDİR?

Çoğunlukla Amerika kıtasında görülen ve birçok türü bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Bulaştığı kişide kalp veya akciğeri etkileyen virüs, bazen de böbrek yetmezliğine neden oluyor. Hastalığın herhangi bir aşısı veya özel tedavisi bulunmuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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