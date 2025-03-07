Ünlü Oyuncuyu Şoke Eden Haber! Eski Eşi İntihar Etti

Kara Şimşek dizisinin yıldızı David Hasselhoff'un eski eşi olan oyuncu Pamela Bach evinde ölü bulundu. Kendi silahıyla vurulmuş halde bulunan 62 yaşındaki kadının, intihar ettiği öğrenildi.

Ünlü Oyuncuyu Şoke Eden Haber! Eski Eşi İntihar Etti

Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde 80'li yıllarda fırtınalar estiren Kara Şimşek (Knight Rider) dizisinin yıldızı David Hasselhoff’un, dizide birlikte rol aldığı eski eşi oyuncu Pamela Bach evinde ölü bulundu.

Ünlü Oyuncuyu Şoke Eden Haber! Eski Eşi İntihar Etti - Resim : 1

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, geçtiğimiz gün kendine ait bir silahla vurulmuş cansız bedeni bulunan Bach'ın ölümünün intihar olduğunu açıkladı. 62 yaşındaki oyuncunun ölümün araştırmaya devam eden yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını bildirdi.

PAMELA BACH KİMDİR?

Pamela Bach, David Hasselhoff ile ilk olarak Kara Şimsek dizisinin setinde tanıştı. İlişkileri bu sayede başlayan çift, daha sonra ünlü cankurtaran dizisi Sahil Güvenlik'te (Baywatch) de birlikte kamera karşısına geçti.

Ünlü Oyuncuyu Şoke Eden Haber! Eski Eşi İntihar Etti - Resim : 2

Aralık 1989'da evlenen ve Taylor ile Hayley adında iki kız çocuğu sahibi olan çift, Ocak 2006'da çekişmeli bir sürecin sonunda boşandı. Hasselhoff'un boşanma davası açtığı Bach, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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