Çağla Şıkel’in Akşam Yemeği Görenleri Şaşırttı, 'Kahvaltı Daha Zengindi'
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafı ile çok konuşulan ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, bu kez de akşam yemeği fotoğrafı ile sosyal medyanın diline düştü. Şıkel’in turp dolu tabağı kısa süre içinde gündem oldu.
Ünlü oyuncu Emre Altuğ ile uzun yıllardır devam eden ilişkisini evlilikle taçlandıran, bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel boşanma sonrasında Emre Altuğ ile dost kalmıştı.
Çocukları ile olan iletişimi takdir edilen Şıkel, geçen günlerde kahvaltı tabağını paylaşmış, tabağında sadece ilaç ve kuruyemiş olduğu görülmüştü.
Çok konuşulan kahvaltı tabağının ardından Şıkel, akşam yemeği tabağını da paylaştı. Çağla Şıkel’in akşam yemeği tabağında sadece turp bulunması sosyal medyada gündem oldu.