Cemiyet Bu İlişkiyi Konuşuyor: Ünlü Avukat, Meşhur Şefle Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Nail Gönenli, daha önce Çağla Şıkel ile 1 yılı aşkın süren bir aşk yaşamıştı. Üstündağ, Çağla Şıkel ile evlenecekleri konuşulan Gönenli'nin 2023’ün sonlarında ayrıldıklarını ancak dost kaldıklarını hatırlatarak, "Yeni ilişkinin, Gönenli ve Şıkel arasındaki dostluğu nasıl etkileyeceği merak konusu." değerlendirmesini yaptı.