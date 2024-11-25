Cemiyet Bu İlişkiyi Konuşuyor: Ünlü Avukat, Meşhur Şefle Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Cemiyet bu aşkı konuşuyor... Adı daha önce Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla anılan avukat Nail Gönenli, yeni bir aşka yelken açtı. Gönenli, ünlü şef İdil Yazar ile aşk yaşamaya başladı.
Kaynak: Hürriyet
Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, avukat Nail Gönenli ile şef İdil Yazar'ın aşk yaşamaya başladığını yazdı.
Üstündağ, "Cemiyet dünyasına yeni bir aşkın bombası düştü! Türkiye’nin başarılı avukatlarından Nail Gönenli, cemiyetin tanınmış şeflerinden İdil Yazar ile birlikte... Eylül ayında Çeşme’de tanışan çift, kısa sürede yakınlaşarak birbirlerinden etkilenmiş ve araştırmalarıma göre 1 aydır birlikteymiş." sözleriyle taze aşkı duyurdu.
Nail Gönenli, daha önce Çağla Şıkel ile 1 yılı aşkın süren bir aşk yaşamıştı. Üstündağ, Çağla Şıkel ile evlenecekleri konuşulan Gönenli'nin 2023’ün sonlarında ayrıldıklarını ancak dost kaldıklarını hatırlatarak, "Yeni ilişkinin, Gönenli ve Şıkel arasındaki dostluğu nasıl etkileyeceği merak konusu." değerlendirmesini yaptı.
Üstündağ, "Şıkel’in, Gönenli’yi unutamadığı ve yeniden birlikte olmak istediği yönündeki iddialar daha önce gündeme gelmişti. Ancak taraflar, ailece dost olduklarını ve dost olarak görüşmeye devam ettiklerini söylemişti." diye yazdı.
Üstündağ yazısında şunları kaydetti:
"İdil Yazar gastronomi dünyasında oldukça ünlü bir isim. Yemek tarifleriyle YouTube’da 1.2 milyon gibi geniş bir takipçi listesine sahip olan Yazar, dün de bir markanın daveti için Londra’ya uçtu."
"Hatta yeni sevgilisi de kendisine eşlik edecekti, ancak yoğun iş programı nedeniyle Gönenli İstanbul’da kaldı."