Merve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Çılgın İstek… Herkes Sıraya Girdi

14 Şubat paylaşımı sonrasında ‘müstehcenlik’ suçundan ev hapsi cezası verilen OnlyFans fenomeni Merve Taşkın’ın cezası biter bitmez yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. Merve Taşkın öyle bir şey istedi ki…

Esma Karayel Esma Karayel
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Merve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Çılgın İstek… Herkes Sıraya Girdi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşım sonrasında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve sonra ev hapsi cezası verilen OnlyFans fenomeni Merve Taşkın’ın cezası sona erdi.

Sosyal medya hesabından cezasının bittiğini duyuran Merve Taşkın’ın yeni isteği herkesi şoke etti. İşte magazin dünyasını sallayan Taşkın’ın yeni açıklamaları…

Merve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Çılgın İstek… Herkes Sıraya Girdi - Resim : 1

ONLYFANS’TAN 100 BİN DOLAR KAZANIYOR

Konuk olduğu bir programda OnlyFans hesabından paylaştığı fotoğraflar üzerinden 100 bin dolar kazandığını açıklayan ve çok konuşulan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Merve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Çılgın İstek… Herkes Sıraya Girdi - Resim : 2

EV HAPSİ CEZASI SONA ERDİ

Taşkın, yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeği yiyebileceğini duyurmuştu. Paylaşımı sonrasında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan Merve Taşkın, bir gece nezarethanede kalmış ardından kendisine ev hapsi cezası verilmişti.

'ŞANS DİLEYİN BANA'

Taşkın, ev hapsinin sona erdiğini “19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran’da saat 11.30’da Çağlayan Adliyesi’nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyim bana.

'EVLENMEK İSTİYORUM'

Taşkın’ın paylaşımına düştüğü “Duruşma tarihine kadar İbiza’ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm” notu çok konuşuldu. Taşkın’ın son paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu. Taşkın “Evlenmek istiyorum” diye duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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