Merve Taşkın'dan Nezarethane İtirafı, Bir Günde Neler Yaşamış Neler

Ünlülerin romantik paylaşımlarının konuşulduğu 14 Şubat'ta Onlyfans fenomeni Merve Taşkın'ın paylaşımı güne damga vurmuştu. Taşkın, sosyal medya hesabı X üzerinden 400 bin lira karşılığında yalnız olanlara akşam yemeği yiyebileceğini belirtmişti.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Tepki çeken paylaşım sonrasında "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan Taşkın, ev hapis cezası verilerek serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınması çok konuşulan fenomen, sessizliğini bozdu.

X hesabından emniyette neler yaşadığını anlatan Taşkın, saat 5 gibi pavyondan alınan İranlı kadınların yanına getirildiğini söyledi.

Taşkın hijyenik bulmadığı nezarethane çok üşüdüğünü kendisinin boş yere 1 gece orada bekletildiğini söyledi.

Taşkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü'ne götürüldüm. Polisler çok tatlı davrandılar. Telefonuma el koyuldu. İfadeden sonra soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldım, üşüdüm.

Sabah 5 gibi pavyondan topladıkları İranlı kızları benim yanıma getirdiler. Kızlardan biri başta çok ağlıyordu, sonra benim Türk olduğumu ve sosyal medyadan dolayı orada olduğumu ögrenince gülmeye başladı. Türk Türk'e bunu yapıyorsa ben niye ağlayayım dedi. Pavyonda Türkler de vardı. Onların bile ifadeleri vardı.

Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. İfade verdim, savcı da güler yüzlü tatlı biriydi ama sol gösterip sağdan vurdu. Tutuklanmamı istedi.

Neler yasadim?

1- Evden alindim gayrettepe asayis sube mudurlugune goturuldum ifadem alindi (polisler cok tatli davrandilar hepsine tesekkur ediyorum buradan)

2- Telefonuma el koyuldu (ne zaman geri verirler bilmiyorum)

3- Ifadeden sonra soguk, havasiz, hijyenik gozukmeyen… — Merve Taşkın (@mervetasskin) February 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi