Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray Yabancılara İlham Kaynağı Oldu

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan, sayısız dizisiyle Yeşilçam'a damga vuran Türkan Şoray'ın güzelliğinin temsili olan makyaj akımı, sosyal medya platformu TikTok'ta akım haline geldi.

Kısa süre içinde onlarca içerik üreticisinin yapıp çektiği makyaj akımı dünya ülkelerine de yayıldı. Türkan Şoray'a hayran kalan yabancı kadınlar “Turkish Delight” (Türk Lokumu) makyajıyla çektikleri videoları TikTok'tan paylaştı.

Dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip Türkan Şoray, oyunculuğu dışında sürmeli gözleri, ok gibi kirpikleri ve kızarmış yanakları ile de nam salmış, Yeşilçam'ın dört yoncası arasında önemli bir yer edinmişti. Son günlerce makyajı ile çok konuşulan Şoray'ın güzellik sırrı TikTok'ta akım haline geldi. Yeşilçam'ın Sultanı'nın güzelliği dünya sınırlarını aştı.

“Turkish Delight” (Türk Lokumu) makyajı yurt dışındaki genç kızlar tarafından da yapılıp paylaşılmaya başlandı. Şoray'ın güzelliği yabancılara da ilham kaynağı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi