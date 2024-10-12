Türkan Şoray 47 Yıllık Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Cemşit mi İlyas mı?

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Şoray, kariyerindeki kült filmlerinden biri olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen değerinden hiçbir şey eksilmeyen Selvi Boylum Al Yazmalım filmi hakkında gelen soruya verdiği yanıtla tartışmalara da bir açıdan son noktayı koydu.

“BEN DE CEMŞİT’İ SEÇERDİM”

Şoray’a “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde canlandırdığı Asya karakterinin aşkı İlyas yerine emeği temsil eden Çemşit’i tercih etmesi hatırlatılıp “Siz kimi seçerdiniz?” sorusu soruldu.

Ünlü sanatçı yıllar süren sessizliğini bozarak samimi bir itirafta bulundu.

Şoray, “Ben de Cemşit’i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim” diye yanıtı vererek düşüncesini paylaştı.

Şoray “Sizin için aşk ne demek?” sorusunu ise “Aşk güzel bir duygu. Ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Bir şeye aşk duymak çok güzel şey” diye cevapladı.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

Selvi Boylum Al Yazmalım, yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray (Asya), Kadir İnanır (İlyas) ve Ahmet Mekin'in (Cemşit Kıraç) yer aldığı, 1977 yapımı dram türündeki sinema filmi. Türk sinemasının başyapıtlarından birisi olarak kabul edilen filmin hikâyesi, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan Kırmızı Eşarp (Kırgızca: Кызыл Жоолук / Kızıl Jooluk) adlı romanından uyarlandı. Filmin özgün müziğini Cahit Berkay besteledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA