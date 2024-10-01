Yeşilçam'ın Sultanı En Merak Edileni İlk Kez Açıkladı! 'Türkan Şoray Kanunları' Nereden Çıktı?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, 'Türkan Şoray Kanunları'nın nedenini ilk kez anlattı. Ünlü sanatçı, 'Türkan Şoray Kanunları'yla ilgili yöneltilen soruya da şöyle yanıt verdi:

"İlk sinemaya başladığım zamanlarda, çok gençken beni öpüştürdüler. Ne olduğunu bilmeden. Seyircimle olan bağım güçlendikten sonra toplumun bunu karşılayacağını bilemedim. Anlaşmalarıma 'öpüşme sahneleri olmaması' şartını koydurttum. Bu yıllarca böyle gitti. Hatta alay mevzusu oldu. Filmlerde tam böyle iki aşık öpüşürken kameralar başka yöne çevriliyordu.

Televizyonlarda oynayan filmlerde bu tür sahneler artık çok var. İnsanlar yadırgamamaya başladı. Bir dönem geldi, dönem değişti, kadın hakları konuşulmaya başlandı. 1980'lerde bir kadın hareketi geldi Türkiye'ye. Bütün bunlar sinemadaki filmlere yansıdı. Ben de bir dönem sonra baktım ki başka çare yok. Yavaş yavaş gevşettik. Sonra da sinemayı bıraktım zaten."