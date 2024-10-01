Emel Sayın, Hayatı Film Olursa Kendisini Canlandırmasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Emel Sayın, hayatı film yapılsa kendisini hangi oyuncunu canlandırmasını istediğini açıkladı. Sayın, "Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma" dedi.

Emel Sayın, Hayatı Film Olursa Kendisini Canlandırmasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı

Türk sinemasının ve müziğinin duayen isimlerinden Emel Sayın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayın, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" dedi.

Magazin Burada'nın haberine göre Sayın, hayatını konu alan filmde Biricik'in rol almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum, çok da beğeniyorum."

Emel Sayın, Hayatı Film Olursa Kendisini Canlandırmasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı - Resim : 1

Emel Sayın'dan üzen haber: Tedavi için harekete geçtiEmel Sayın'dan üzen haber: Tedavi için harekete geçtiGüncel

Emel Sayın'ın acı günüEmel Sayın'ın acı günüKültür - Sanat

Etiketler
Emel Sayın
Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı... İşte Melisa Döngel'in Futbolcu Aşkı!
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
Zuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı Kovdu Zuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı Kovdu
Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu