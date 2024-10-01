Emel Sayın, Hayatı Film Olursa Kendisini Canlandırmasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı

Türk sinemasının ve müziğinin duayen isimlerinden Emel Sayın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayın, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" dedi.

Magazin Burada'nın haberine göre Sayın, hayatını konu alan filmde Biricik'in rol almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum, çok da beğeniyorum."