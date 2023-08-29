Emel Sayın'dan üzen haber: Tedavi için harekete geçti

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta sanatçı Emel Sayın, tedavi için bir kez daha harekete geçti. Sayın, kendisini Süperstar Ajda Pekkan’ın doktoruna teslim etti.

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Emel Sayın'dan üzen haber: Tedavi için harekete geçti

Ünlü sanatçı Emel Sayın, bel fıtığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz Mart ayında aynı sorunla ilgili ikinci kez operasyon geçiren ünlü isim, üçüncü defa ameliyat masasına yattı.

Bülent Cankurt’un haberine göre; daha önce iki kez ameliyat olan 77 yaşındaki ünlü sanatçı Emel Sayın, fıtık yüzünden yürümekte zorlanınca tekrar hastanenin yolunu tuttu. Yıllardır bel fıtığı sorunu yaşayan sanatçı, cumartesi günü Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede bir kez daha ameliyat oldu.

AJDA PEKKAN’IN DOKTORUNA EMANET

Emel Sayın’ı Ajda Pekkan’ın düşüp kalça kemiğini çatlattığında tedavisini yapan doktor ameliyat etti. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ancak hastaneden henüz taburcu olmadığı belirtildi.

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