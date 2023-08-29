Reuters'tan Türkiye için enflasyon tahmini: Ağustosta yüzde 7 artacak

Reuters'a yorumlarını aktaran ekonomistler, Seçimlerin ardından dolar/TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin ağustosta aylık yüzde 7 artmasını yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 55,9'a çıkmasını bekliyor.

Reuters'tan Türkiye için enflasyon tahmini: Ağustosta yüzde 7 artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Eylül Pazartesi günü açıklayacak.

Reuters'ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5,3 ile yüzde 8,4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53,4 ile yüzde 57,9 arasında bulunuyor.

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından TCMB'nin de rezervlerini daha düşük kur için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

ENFLASYON TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.

Temmuz ayında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE aylık yüzde 9,49 yükselmiş sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı.

GÖREVDEN ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz konusunda geçmişten bu yana yaptığı eleştiriler ve karşı duruşu, buna bağlı olarak geçmişte faiz atırımı yapan TCMB başkanlarının görevden alınması, piyasada yeni yönetimin ne kadar rahat olacağı konusunda kuşkular vardı.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 55,7 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 45 ile yüzde 69 bandında yer alıyor.

Temmuz ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 59,9 seviyesindeydi.

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