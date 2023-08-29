Hatay’da sahildeki 3 baraka ev alev alev yandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen yangında sahilde bulunan 3 ev alev alev yandı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Dörtyol ilçesi sahil mevkiinde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan 1 baraka evde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki diğer 2 eve de sıçradı.
Yangının çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında 3 baraka ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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