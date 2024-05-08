'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama

Kocaeli'de bulunan bir fabrikada 4 işçinin grup seks yaptığı ve bu olayın ardından iş akitlerinin feshedildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi.

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'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama

Kocaeli’de bulunan Federal Mogul fabrikasında dört çalışanın ‘grup seks’ yaparken yakalandığı ve kovulduğu iddialarına ilişkin söz konusu fabrikadan açıklama yapıldı.

İddiaya göre, dört işçinin grup seks yaparken yakalandığı, fabrika yönetiminin kamera kayıtlarını inceledikten sonra işçilerle ilgili soruşturma başlattığı ve soruşturma sonunda iş akitlerini feshettiği belirtilmişti.

Kocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldıKocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldıYurttan Haberler

Fabrika iddiaları yalanladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki ‘Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı’ başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz. Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.”

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Kocaeli Seks
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