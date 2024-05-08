Diyarbakır’da 230 kilo toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 230 kilo toz esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır’da 230 kilo toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma operasyonunda 230 kilo toz esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Kayacık ve Kumluca mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 230 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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