Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 ilde art arda 'MAHZEN-40' operasyonu, yüzü aşkın kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 127 kişi yakalandı.

Yerlikaya açıklamasında "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

4️⃣9️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 1️⃣2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız❗️



❌Emniyet Genel… pic.twitter.com/ByzETVFZqr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem