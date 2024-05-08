Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 ilde art arda 'MAHZEN-40' operasyonu, yüzü aşkın kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya 49 ilde yapılan operasyonlarca 127 tefeci ve dolandırıcının yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 127 kişi yakalandı.

Yerlikaya açıklamasında "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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