Kocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldı
Kocaeli'de bir fabrikada geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 4 kişinin işine son verildi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı yaşandı. Fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gece vardiyasında meydana gelen olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.
İŞ AKDİ FESHEDİLDİ
Bağımsız Kocaeli'den Uğur Enç'in haberine göre soruşturma sonunda çalışanlarının iş akdi feshedildi.
Kaynak: Bağımsız Kocaeli
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