Kocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı yaşandı. Fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gece vardiyasında meydana gelen olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Bağımsız Kocaeli'den Uğur Enç'in haberine göre soruşturma sonunda çalışanlarının iş akdi feshedildi.

Kaynak: Bağımsız Kocaeli