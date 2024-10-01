Zuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı Kovdu

Zuhal Topal, Yemekteyiz programında yarışmacı ile tartıştı. Yarışmacı Zuhal Topal’a "Sizi dinlemiyorum" deyince Topal sinirlendi ve yarışmacıyı masadan kovarak diskalifiye etti.

Zuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı Kovdu

Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında gergin anlar yaşandı. Yarışmacı Uğur programda Hatice’nin yaptığı kol böreğine "İçinde baharat eksik olmuş" deyince Zuhal Topal "İçine ne katılması gerekiyor?" diye sordu.

Soruya cevap veren Uğur, "Kol böreğinde kekik olması gerekiyor" deyince Zuhal Topal sinirlendi. Cevap olarak ise "Uğurcum sevgili kardeşim nerede duyulmuş kol böreğine kekik konulduğu… Sen öyle bir söylüyorsun ki baharatı az diyorsun nesi az diyorum kekik diyorsun" araya Uğur girince Zuhal Topal daha da çok sinirlendi. "Bir saniye ben konuşuyorum dinler misin?" deyince ortam daha da gerildi.

Uğur’un ‘Hayır dinleyemem böyle bir şey olamaz kusura bakmayın’ sözleri ortamı daha çok gerdi. Zuhal Topal ise sinirli bir şekilde “O zaman çıkabilirsin. Güle güle…” diyerek yarışmacıyı masadan kovdu ve diskalifiye edildi.

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