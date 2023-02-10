Enkaz altından kötü haber: Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın akrabaları hayatını kaybetti

Deprem felaketinde ünlü sunucu Zuhal Topal'ın akrabaları da enkaz altında hayatını kaybetti. Zuhal Topal haberi 'Bu acının tarifi yok' diyerek duyurdu...

Enkaz altından kötü haber: Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın akrabaları hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, şehirler enkaza döndü.

Zuhal Topal da tüm Türkiye'yi hüzne boğan depremde yakınlarını kaybettiğini duyurdu..

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran ünlü sunucu, "Kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Enkaz altından kötü haber: Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın akrabaları hayatını kaybetti - Resim : 1

"ACININ TARİFİ YOK"

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları da yayınlayan Zuhal Topal, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" dedi.

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