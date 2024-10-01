Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı...

"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Kirli Sepeti" gibi dizilerle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir süredir aşk hayatında istediğini bulamıyordu. Bir süre rapçi Sefo ile aşk yaşayan Döngel, ilişkinin hüsranla bitmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile görüntülenmişti.

SEVGİLİSİNE BALON ALDI

Son dönemde adı herhangi bir aşk haberinde duyulmayan oyuncu, aradığı mutluluğu yeşil sahalardan buldu. Melisa Döngel, 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni bir aşka yelken açtı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da forma giymeye başlayan Kesgin, önceki gün güzel oyuncuyla bir mekanda buluştu.

Sevgilisine kalpli balon alan futbolcu, Döngel'in balonla poz verdiği fotoğrafı da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem