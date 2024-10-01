Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı...

Daha önce rapçi Sefo ile aşk yaşayan ve Sergen Yalçın ile adı anılan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aradığı aşkı Bandırmasporlu futbolcu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Genç çift, ilişkilerini sosyal medyadan ilan etti.

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Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı...

"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Kirli Sepeti" gibi dizilerle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir süredir aşk hayatında istediğini bulamıyordu. Bir süre rapçi Sefo ile aşk yaşayan Döngel, ilişkinin hüsranla bitmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile görüntülenmişti.

SEVGİLİSİNE BALON ALDI

Son dönemde adı herhangi bir aşk haberinde duyulmayan oyuncu, aradığı mutluluğu yeşil sahalardan buldu. Melisa Döngel, 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni bir aşka yelken açtı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da forma giymeye başlayan Kesgin, önceki gün güzel oyuncuyla bir mekanda buluştu.

Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı... - Resim : 1

Sevgilisine kalpli balon alan futbolcu, Döngel'in balonla poz verdiği fotoğrafı da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Güzel Oyuncu Kısmetini Yeşil Sahalardan Buldu! İşte Melisa Döngel'in Yeni Aşkı... - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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