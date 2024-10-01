Kanseri Yenen Deniz Uğur'dan Kötü Haber! 'Şifa Dualarınızı Esirgemeyin'

Yıllar önce meme kanseriyle mücadele edip hastalığı atlatan ünlü oyuncu Deniz Uğur, üzücü bir haber verdi. Uğur, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, vücudunda bir süredir takip edilen kistin son 1,5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve artık masum olmadığını söyledi.

Oğlu Poyraz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 50 yaşındaki oyuncu "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

'1.5 YIL YAŞADIKLARIM TEKRAR ETMESİN'

Açık ameliyata alınacağını paylaşan Deniz Uğur, şunları söyledi:

"Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1,5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem