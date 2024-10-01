Bülent Ersoy Yıllar Sonra Objektiflere Makyajsız Yakalandı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak tanınan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap verdi.

Öte yandan Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla da gündem oldu. Diva, canlı yayında estetik iddialarına ilişkin konuştu.

Diva, 'Estetik yaptırdı' iddialarına, "Yüzüme yıllardır bant hilesi uygulatırım. Bu yayında da aynısını kullandım" açıklamasını getirdi.

İşte Diva'nın o hali...