‘Anne Oldu İşini Yapamaz’ Deniliyordu: Seda Bakan Çocuk Yapmadan Önce Kime Danıştığını Açıkladı

Sevilen oyuncu Seda Bakan Gazete Oksijen’in Youtube kanalına konuk oldu. Herkesin annesine ve kayınvalidesine güvenerek çocuk yaptığını söyleyen Bakan kendisinin ise 6 yıldır yanlarında olan yardımcısına güvenerek çocuk yaptığını itiraf etti. Bakan sektördeki önemli isimler için ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

-SEDA SEN NE YAPIYORSUN?

Ya ben bir şey yaptım ve bir sürü projeyi arka arkaya kabul ettim. Ama bu bence tamamen hayatın bana getirdiği bir şanstı. Çünkü yaz tatili yapmayı hedeflemiştim… Çocuklarımla ve ailemle kısmet olmadı. Önemli değil. Yazın sonuna doğru bir tatile gittik. Hayat akıp gidiyor ve biz yaşlanıyoruz. Onlar büyüyor. Okul telaşımız başladı. Küçüğü de iki yaşında okula verdik.

-ÖYLE OLMASI LAZIM ÇÜNKÜ SEN ÇOK ÇALIŞIYORSUN…

Ben zaten ikinci çocuğu çok isteyerek yaptım. Tabii ki Allah verdi de istedik. Yani çok hızlı oldu arasını açmak da istemedim. Bebek bezinden çıkıp kurtulup o rahatla alışıp tekrar bebek bezine geri dönmek kadınlar için zor oluyor dediler. Bebek bezi hep hayatımda olsun ve bir şekilde bitince hepsi birden bitsin istedim. Bu arada ‘maşallah’ diyeyim benim bakıcım 6 senedir bizimle. Referansı iyi bir kadındı ve hani biraz da ona güvenerek çocuk yaptım. Hani millet annesine güvenerek, kayınvalidesi güvenerek yapar. Bizimkiler şehir dışında yaşadıkları için ben de bakıcımdan kuvvet alarak yaptım sordum sordum o da o yüzden buradayken yapın gitsin

-ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİN BU SÜREÇTE…

Evet evet ettim. Ela’yı okula vermemin sebebini de şu: ‘Hani iki yaşında bebeği anneler nasıl okula veriyorlar?’ demesinler. Biz küçük bir sitede oturuyoruz. İstanbul’da çocuk büyütmek çok zor bir iş ve ben Ela’ya arkadaş aramaktan çok yoruldum ve dedim ki ablası ile birlikte aynı okula gitsin. Hiç yoktan birkaç arkadaşı olsun ve sosyalleşmeye başlasın.

-ŞİMDİ SANA BAZI İSİMLER SORACAĞIM İLK AKLINA GELENİ SÖYLEMENİ İSTİYORUM…

-MEHMET GÜNSUR

Karizmatik

-MURAT BOZ

Canım arkadaşım

-ŞEBNEM BOZOKLU

Her eve lazım

-FIRAT ÇELİK

Dünyanın en iyi dans eden erkeklerinden bir tanesi

-NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Hem güzel, hem çok iyi bir aktivite arkadaşım

-ECEM ERKEK

Komşum olsun bayılıyorum… Dünya güzeli

-RIZA KOCAOĞLU

Çok eğlenceli

-SARP AKKAYA

İyi bir aktör

-ÖZGE ÖZBERK

Ters köşe

-FIRAT TANIŞ

Dinginlik

-SERHAT TEOMAN

Bilge bir insan

-HADİSE

İsmi gibi Hadise