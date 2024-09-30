Çakarlı Araçla Neler Yaptı Bilinmiyor: Vekil Aracıyla Kilo Kilo Uyuşturucu Taşındı

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin istifasına neden olan olayın nedeni ortaya çıktı. Zenbilci’nin oğlu T.Z.’nin 20 kilogram uyuşturucu madde ile gözaltına alındığı öğrenildi. Ele geçirilen aracın ise baba Zenbilici adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Çakarlı Araçla Neler Yaptı Bilinmiyor: Vekil Aracıyla Kilo Kilo Uyuşturucu Taşındı

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 'bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi' nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum” dedi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgiye göre, Zenbilci'nin oğlu hakkındaki suçlama 'uyuşturucu madde ticaretiydi.'

DW Türkçe’de Alican Uludağ ise vekilin oğlu hakkındaki soruşturmanın detaylarını yazdı. Oğul T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. 20 kilogram skunk ele geçirilen aracın ise milletvekili Zenbilici adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Osmaniye Adliyesi’ne çıkarılan AKP'li vekilin oğlu, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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