Rezaletin Böylesi... Beden Kadının Karar Erkeğin

Acil bir şekilde rahim ve yumurtalıklarının alınması için ameliyat olması gereken kadın ile ilgili skandal bir uygulamaya imza atıldı. Burçak Topaç İsimli kadının boşanma aşamasında olduğu eşinden izin alması istendi.

Konuyu Aile Mahkemesi’ne taşıyan Burçak Topaç, tıbbi gereklilik kapsamında eşinin onayına ihtiyaç olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair kendisine yetki verilmesini talep etti.

Ankara’da yaşayan 48 yaşındaki Burçak Topaç, evli olduğu 52 yaşındaki Muharrem Topaç ile evliliğini sonlandırmak istedi. Mahkeme sonucunda çiftin boşanmasına karar verildi ancak, koca Topaç konuyu istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesinin kararı beklenirken Burçak Topaç sağlık sorunları yaşamaya başladı ve Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Burçak Topaç’ın rahim ve yumurtalıklarının alınması için ameliyat önerildi. Ancak hastanede, Sağlık Bakanlığı prosedürü gerekçe gösterilerek, söz konusu ameliyat için, boşanma aşamasında olan eşinden onam (hasta yakını izin belgesi) istenildi. Çünkü taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin karar kesinleşmemesi nedeniyle Burçak Topaç, halen resmiyette evli olarak görünüyordu.

ŞOK ÜSTÜNE ÇOK YAŞADI

Bunun üzerine Burçak Topaç, halen eşi olan Muharrem Topaç ile iletişime geçti. Ancak ilginç bir yanıtla karşılaştı. İddialara göre, durumun önemi ve verilecek onamın aciliyeti belirtilmesine karşın, koca Muharrem Topaç, “kendisinden hiçbir hak talep etmeksizin boşanma konusunda anlaşması halinde” söz konusu onayı verebileceğini belirtti.

Burçak Topaç avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla 25 Eylül tarihinde, Ankara 6. Aile Mahkemesine başvurarak, ivedilikle müvekkilin tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onamına ihtiyaç olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair kendisine yetki verilmesi talebinde bulundu.

Burçak Topaç ve avukatı acil ameliyat için mahkeme kararı beklediği sırada, adli yardım talepli açılan davada, mahkeme, Burçak Topaç’ın yargılama giderlerini karşılayacak durumda olmadığını gösteren belgelerin sunulmadığı, gerekçesiyle adli yardım talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, bin TL gider avansının yatırması için Topaç’ın avukatına 1 haftalık süre verilmesine, kesin süresinde harç ve masraflar yatırılmadığından veya gerekli deliller sunulmadığının davanın usulden reddine karar verileceği ihtarına hükmetti.