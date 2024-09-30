Kırşehir'i Şiddetli Rüzgar Vurdu, Sokaklar Bomboş Kaldı

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarla birlikte sokaklar boşaldı. Valilik ise fırtına uyarısında bulundu.

Kırşehir'de akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar boşaldı. Kırşehir Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşlardan ani sel-su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA