Zuhal Topal'dan sevenlerini üzen paylaşım!

Yemekteyiz ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal, son olarak ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

Ünlü sunucu Zuhal Topal, açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Hastane odasından paylaşım yapan Zuhal Topal, "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem