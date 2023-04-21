Zuhal Topal'dan sevenlerini üzen paylaşım!

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın son paylaşımı sevenlerini korkuttu. Topal, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Zuhal Topal'dan sevenlerini üzen paylaşım!

Yemekteyiz ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal, son olarak ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

Ünlü sunucu Zuhal Topal, açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Hastane odasından paylaşım yapan Zuhal Topal, "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" dedi.

Zuhal Topal'dan sevenlerini üzen paylaşım! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
Aşk-ı Memnu'da beraber rol almışlardı: Selçuk Yöntem'den duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı Aşk-ı Memnu'da beraber rol almışlardı: Selçuk Yöntem'den duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı
'Camdaki Kız'dan 'Behzat Ç.'ye transfer 'Camdaki Kız'dan 'Behzat Ç.'ye transfer
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor! Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor!
Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera... Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera...
Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Kulis: "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor" "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor"