'Camdaki Kız'dan 'Behzat Ç.'ye transfer

'Camdaki Kız' dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut, BluTV'de izleyicilerle buluşan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezon ekibine katılacak.

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'Camdaki Kız'dan 'Behzat Ç.'ye transfer

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, haziran ayında final yapacak. Dizinin son bölümünde hastaneye yatan Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut, diziye erken veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yakut, 'Camdaki Kız'ın ardından BluTV için çekilen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezon ekibine katılacak. 

Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.

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