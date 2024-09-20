Halil Ergün: Türkan Şoray ile Aşk Filminde Oynamak İstiyorum

Usta oyuncu Halil Ergün, uzun bir aranın ardından "Dedemin Gözyaşları" filmiyle sinemada seyirciyle buluştu.

Ergün, "Rahmetli Fatma Girik'le film çektik. Türkan hanımla hep konuştuğumuzda da söylüyorum 'Ne zaman filmimiz olacak?' diye. Doğrusu hiç denk gelmedi. O da tabii çok yorgun. Dilerim bir gün denk gelir de orta yaş aşkı filmi yaparız birlikte" dedi.

Bugün vizyona giren "Dedemin Gözyaşları"nda Ergün, hasta torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir dedeyi canlandırıyor.

Ergün, "Dedemin Gözyaşları"nın oynadığı 81. sinema filmi olduğunu belirterek, "Her film aslında bir heyecan. Yönetmenle, senaristle ve oyuncu kadrosuyla yeni bir dünya kuruyorsunuz. Bundan heyecanlanmamak mümkün değil. Dedemin Gözyaşları da Türkiye için çok hassas bir konu. Evlat, torun meselesinin ele alındığı bir film. O yüzden bu filmi de heyecan verici buluyorum." dedi. Usta oyuncu, etkilendiği bir proje olursa sinemada yer alabileceğini söyleyerek, "Tiyatroyu da çok istiyorum ama taşıyabileceğimden korkuyorum. Her sene bir tiyatro teklifi getirirler ama tiyatro çok zor bir iştir. Turnesi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK DOĞAYA DÖNMEK İSTİYORUM"

Sinemada Fatma Girik ile Türkan Şoray'ı çok sevdiğini ve çok değer verdiğini vurgulayan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Fatma Girik'le film çektik. Türkan hanımla hep konuştuğumuzda da söylüyorum 'Ne zaman filmimiz olacak?' diye. Doğrusu hiç denk gelmedi. O da tabii çok yorgun. Dilerim bir gün denk gelir de orta yaş aşkı filmi yaparız birlikte."

Halil Ergün, artık doğaya dönmek istediğini de dile getirerek, "Topraklarımda tarım yapmak istiyorum. Bir çiftçi ailesi çocuğuyum, İznikliyim. Ağaçlarım, zeytinliklerim var. Aslında doğadan hiç kopmadım. Kasabamdan da hiç ayrılmadım. İznik'te 500 yıllık bir ailenin çocuğuyum." dedi.

Kaynak: AA