Bugün 6 Yeni Film Vizyona Girecek
Bugün sinemalarda komediden drama, aksiyondan animasyona kadar farklı birçok kategoride film vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen 6 film...
Bugün sinemalarda farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek.
İşte o filmler:
Transformers: Başlangıç
Fimde, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijin hikâyesi anlatılıyor.
Tür: Aksiyon, Animasyon, Bilim Kurgu
Yönetmen: Josh Cooley
Oyuncular: Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry
Dedemin Gözyaşları
Filmde, hasta olan torununun iyileşmesi için çaba sarf eden bir dedenin hikayesi anlatılıyor. Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Ardından sahil kasabasında yaşayan dedesi Kemal, Mustafa’yı büyütür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yakanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.
Tür: Dram
Yönetmen: İhsan Taş
Oyuncular: Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya
Hükümet Bey
Film, bir film yönetmeninin bütçesinin kısıtlı olması dolayısıyla filmi bir köyde çekerken karşılaştığı Hükümet Bey’in hikayesini anlatıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Fatih Yıldırım
Oyuncular: Erkan Bektaş, Ayhan Taş, Arzu Yanardağ
Harika Kanatlar: Dünya Turu
Film, keşif gezisine katılamayan arızalı bir denizaltı Comma'nın, gelecekten kendisiyle tanışmasını ve derin deniz depremlerinin ve kayıp yaratıkların arkasında korkunç bir komplo olduğunu öğrenmesini anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Yonggang Chen, Xiongliang Li (II)
Mickey Mouse’ın Tuzağı
Film, doğum gününü kutlamak için bir salona gelen Alex’e Mickie Mouse kılığına giren birinin oynadığı tehlikeli oyunları ve Alex’in hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Tür: Komedi, Korku
Yönetmen: Jamie Bailey
Oyuncular: Sophie McIntosh (II), Simon Phillips, Mireille Gagné
En Sevdiğim Pastam
Film, yalnız yaşayan yetmiş yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını ve ardından gelişen olayları anlatıyor.
Tür: Komedi, Dramatik komedi, Dram, Romantik
Yönetmen: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha
Oyuncular: Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi
Kaynak: ANKA