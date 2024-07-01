Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, Yeşilçam sinemasının usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi. Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği usta oyuncu Şoray, sanat kariyeri hakkında bilgiler paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

"VAN GÖLÜ İLE VAN KEDİSİNİ YILLARDIR MERAK EDİYORDUM"

Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, "Uzun yıllardır Van'a gelmenin hayalini kuruyordum. Van Gölü ile Van kedisini yıllardır merak ediyordum." dedi.

Yeşilçam’ın usta ismi, akademisyen Rıfat Becerikli moderatörlüğünde Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı.

"BU FİNAL TÜRK SİNEMASININ GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜZEL FİNALİDİR"

Rol aldığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin final sahnesinde yer alan “Sevgi neydi” sorusunu izlerken duygulanan Türkan Şoray, “Bu final, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir” dedi. Aşkla ilgili bir soruya Tanju Okan’ın “Aşkı Bulacaksın” şarkısının sözleriyle karşılık veren Türkan Şoray, en büyük aşkının kızı Yağmur olduğunu söyledi.

"EMEK VERDİKÇE SEVİLİYOR VE BÜYÜYORSUNUZ"

Şoray son olarak sevenlerine şöyle seslendi:

"Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız.",