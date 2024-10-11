İrem Helvacıoğlu Sessiz Sedasız Nikah Kıydı! Düğün Tarihini Açıkladı

Şimdilerde Karadut dizisinde Zuhal Erdem adlı ünlü bir kadına hayat veren başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı Kaspar’la kısa bir ayrılık sürecinin sonunda barışıp evlilik kararı almıştı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

Düğünü ise 28 Ekim’de yapacakları konuşulan çift 13 Eylül’de aynı anda “Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey…🤍🤍🤍 Seni çok seviyorum” paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş