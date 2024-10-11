İrem Helvacıoğlu Sessiz Sedasız Nikah Kıydı! Düğün Tarihini Açıkladı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle tanınan İrem Helvacıoğlu evlendi. İşletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıyan Helvacıoğlu, düğünü 28 Ekim'de yapacaklarını duyurdu.

İrem Helvacıoğlu Sessiz Sedasız Nikah Kıydı! Düğün Tarihini Açıkladı

Şimdilerde Karadut dizisinde Zuhal Erdem adlı ünlü bir kadına hayat veren başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.

İrem Helvacıoğlu Sessiz Sedasız Nikah Kıydı! Düğün Tarihini Açıkladı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı Kaspar’la kısa bir ayrılık sürecinin sonunda barışıp evlilik kararı almıştı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

İrem Helvacıoğlu Sessiz Sedasız Nikah Kıydı! Düğün Tarihini Açıkladı - Resim : 2

Düğünü ise 28 Ekim’de yapacakları konuşulan çift 13 Eylül’de aynı anda “Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey…🤍🤍🤍 Seni çok seviyorum” paylaşımı yapmıştı.

İrem Helvacıoğlu ile iş insanı Ural Kaspar aşkı bittiİrem Helvacıoğlu ile iş insanı Ural Kaspar aşkı bittiMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

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