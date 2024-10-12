MasterChef Türkiye'den Beyza Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı, Sosyal Medyada Gündem Oldu

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Beyza Huri Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Beyza Huri Aydın, "Baştan belliydi yemeyi içmeyi seveceğim bakışa bak" yazdı. Instagram'da binlerce takipçisi olan Beyza'nın yeni bölüm fragmanında yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Onur'un Zübeyde'yi eleme adayı olarak söylemesinin ardından Beyza yaptığı açıklamada, "Beş tane tabak aldı şefim ilk defa yarışmacı bu kadar tabak alıyor ve potada" diyerek tepki gösterdi. Yarışmacılar ekrana gelecek son bölümde eleme adayı olmamak için mücadele edecek.