MasterChef'te Şeflerin Ağzı Açık Kaldı! Geceye 'Kopya' ve Gözyaşları Damga Vurdu

Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'ye 'kopya' skandalı damga vurdu. Şeflerin ağzı açık kaldı. Öte yandan eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef'te Şeflerin Ağzı Açık Kaldı! Geceye 'Kopya' ve Gözyaşları Damga Vurdu

TV8'in en çok izlenen yapımlarından MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Gergin anların yaşandığı yarışmada Eda ile Şirin'in kopya hazırlayıp kağıda yazması şefleri şaşırttı. Yaşanan olaya sinirlenen şefler ürün değişikliğine giderek yarışmaya devam etti.

MasterChef'te Şeflerin Ağzı Açık Kaldı! Geceye 'Kopya' ve Gözyaşları Damga Vurdu - Resim : 1

Açıklanan yeni ürün ise "Mercan Köşkü" oldu. Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe MasterChef'e veda etti. Ayşe hayat hikayesi ve açıklamalarıyla yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.

MasterChef'e Damgasını Vurmuştu: İştah Kabartan Yağlama Tarifi Püf Noktasına Kadar PaylaşıldıMasterChef'e Damgasını Vurmuştu: İştah Kabartan Yağlama Tarifi Püf Noktasına Kadar PaylaşıldıYaşam

MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'Magazin

Etiketler
MasterChef MasterChef Türkiye
Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Hayatını Kaybetti Ünlü Siyasetçi Recai Kutan Hayatını Kaybetti
Tavşanlı'da Kamyonet Yan Yattı 1 Yaralı Tavşanlı'da Kamyonet Yan Yattı 1 Yaralı
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi