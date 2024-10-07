MasterChef'te Şeflerin Ağzı Açık Kaldı! Geceye 'Kopya' ve Gözyaşları Damga Vurdu

TV8'in en çok izlenen yapımlarından MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Gergin anların yaşandığı yarışmada Eda ile Şirin'in kopya hazırlayıp kağıda yazması şefleri şaşırttı. Yaşanan olaya sinirlenen şefler ürün değişikliğine giderek yarışmaya devam etti.

Açıklanan yeni ürün ise "Mercan Köşkü" oldu. Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe MasterChef'e veda etti. Ayşe hayat hikayesi ve açıklamalarıyla yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.