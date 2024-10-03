MasterChef'e Damgasını Vurmuştu: İştah Kabartan Yağlama Tarifi Püf Noktasına Kadar Paylaşıldı
MasterChef 2024'teki en son bölüm, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın ana kadrosu, haftanın ilk kaptanlık oyunu için bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'te bu defa yarışmacılardan geleneksel Türk yemeklerinden biri olan yağlama hazırlamaları istendi. Yarışmanın takipçileri, "Yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, yağlama tarifi…
Yağlama, özellikle Türk mutfağında sevilen ve yöresel lezzetler arasında yer alan bir yemektir. İşte yağlama hazırlamak için gerekli malzemeler ve tarif:
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su (200 ml)
1 su bardağı ılık süt (200 ml)
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
İç harcı için;
500 gr. kıyma
2 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Üzeri için;
Sarımsaklı yoğurt
KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?
Hamurun Hazırlanması:
Yoğurma kabına un, kuru maya, tuz ve şekeri ekleyin. Karıştırdıktan sonra süt, su ve sıvı yağı ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatın ve temiz bir bezle örtün. 40 dakika mayalanmaya bırakın.
Kıymalı Harcın Hazırlanması:
Yapışmaz bir tavaya kıymayı alın ve kavurun. Kıymayı ezerek karıştırın. Rengi dönüp suyunu çektikten sonra üzerine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene kadar kavurmaya devam edin. Ardından doğranmış soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi ekleyin. Hepsini birlikte kavurun.
Baharatlar ve Domatesin Eklenmesi:
Salçayı, karabiberi, kimyonu, pul biberi ve tuzu ekleyin. Karıştırdıktan sonra kabuklarını soyduğunuz doğranmış domatesleri tavaya ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Son olarak sıcak suyu ekleyin ve kıyma suyunu çekene kadar 8-10 dakika kısık ateşte pişirin.
Hamurun Şekillendirilmesi:
Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın. Hamurun havasını almak için kenarlarından içe doğru toplayın. Hamuru 12 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı beze haline getirin. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerlerini streç filmle örtün.
Hamurun Açılması ve Pişirilmesi:
Bezeleri un serpilmiş tezgahta, yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açın. Açtığınız hamurlardan fazla unun dökülmesi için hafifçe sallayın. Isıtılmış yapışmaz tavaya hamuru yerleştirin ve orta ateşte sık sık çevirerek pişirin.
Kat Kat Yerleştirme:
Hazırladığınız lavaşı geniş bir tabağa alın. Üzerine kıymalı harçtan bir kaşık yardımıyla yayarak her yerine gelecek şekilde yerleştirin. Bu işlemi, harç bitene kadar kat kat devam edin.
Servis:
Yağlamanın üzerine isteğe bağlı olarak sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdu çırpıp gezdirin. Dilimleyerek sıcak servis edin.