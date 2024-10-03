MasterChef'e Damgasını Vurmuştu: İştah Kabartan Yağlama Tarifi Püf Noktasına Kadar Paylaşıldı

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamurun Hazırlanması:

Yoğurma kabına un, kuru maya, tuz ve şekeri ekleyin. Karıştırdıktan sonra süt, su ve sıvı yağı ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatın ve temiz bir bezle örtün. 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Kıymalı Harcın Hazırlanması:

Yapışmaz bir tavaya kıymayı alın ve kavurun. Kıymayı ezerek karıştırın. Rengi dönüp suyunu çektikten sonra üzerine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene kadar kavurmaya devam edin. Ardından doğranmış soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi ekleyin. Hepsini birlikte kavurun.

Baharatlar ve Domatesin Eklenmesi:

Salçayı, karabiberi, kimyonu, pul biberi ve tuzu ekleyin. Karıştırdıktan sonra kabuklarını soyduğunuz doğranmış domatesleri tavaya ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Son olarak sıcak suyu ekleyin ve kıyma suyunu çekene kadar 8-10 dakika kısık ateşte pişirin.

Hamurun Şekillendirilmesi:

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın. Hamurun havasını almak için kenarlarından içe doğru toplayın. Hamuru 12 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı beze haline getirin. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerlerini streç filmle örtün.

Hamurun Açılması ve Pişirilmesi:

Bezeleri un serpilmiş tezgahta, yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açın. Açtığınız hamurlardan fazla unun dökülmesi için hafifçe sallayın. Isıtılmış yapışmaz tavaya hamuru yerleştirin ve orta ateşte sık sık çevirerek pişirin.

Kat Kat Yerleştirme:

Hazırladığınız lavaşı geniş bir tabağa alın. Üzerine kıymalı harçtan bir kaşık yardımıyla yayarak her yerine gelecek şekilde yerleştirin. Bu işlemi, harç bitene kadar kat kat devam edin.

Servis:

Yağlamanın üzerine isteğe bağlı olarak sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdu çırpıp gezdirin. Dilimleyerek sıcak servis edin.