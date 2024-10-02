MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, yine milyonları ekrana kilitledi. Yarışmanın sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyza, kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı.

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı. Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.