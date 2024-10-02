MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'

MasterChef Türkiye yarışmasının en çok gündem olan isimlerinden Beyza son açıklamasıyla bir kez daha dikkat çekti. Başarılı yarışmacı, kendisini destekleyen ünlü ismi açklayarak, "Mesajlaşıyoruz" dedi. O ünlü isim ise Beyza'ya kalp gönderdi.

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MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, yine milyonları ekrana kilitledi. Yarışmanın sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyza, kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı.

MasterChef Yarışmacısı O Ünlü İsmi Açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz' - Resim : 1

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı. Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.

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