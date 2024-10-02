Cansu Dere'den Hayranlarını Sevindirecek Haber! İddialı Projeyle Ekranlara Geri Dönüyor

Son olarak Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Cansu Dere, yeni projesi için kararını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, Bozdağ Film’le el sıkıştı. Dere, Tabii platformu için çekeceği dijital dizi '1001 Gece Masalları'nda Şehrazat’ı canlandıracak. Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesi için hazırlıklara başlandı.

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor. Dizi için kurulan dev plato ve dekorların hazırlıkları başladı.

Öte yandan şimdiye kadar Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi unutulmaz dizilerle adını hafızalara kazıyan Cansu Dere Şehrazat’ın çekimlerinin hemen ardından ekranlara dönecek. Dere’nin gündeminde etkileyici bir kadın draması olan Limon Film’in 'Körebe' dizisi var.

Kaynak: Birsen Altuntaş