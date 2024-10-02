Düellonun Kazananını Belirledi! İşte Masterchef Künefe Tarifi, Lezzet Sırrı Böyle İfşa Oldu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

İlk adımda künefenin şerbeti hazırlanır. Bir tencereye su ve şeker eklenerek kaynamaya bırakılır. Şerbetin dibine tutmaması için ara ara karıştırılmalıdır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra, şekerin kristalleşmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu eklenir ve 10-15 dakika daha kaynatılır. Ardından şerbet soğumaya bırakılır.

Künefe için tereyağı kısık ateşte eritilir. Eriyen tereyağı kenara alınıp bir süre bekletilir. Donmaya başladığında tereyağının altında biriken su kullanılmaz. Donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmez eklenir ve iyice karıştırılarak muhallebi kıvamına getirilir. Künefe tepsisi ya da yoksa teflon tava, bu pekmezli tereyağı karışımı ile yağlanır.

Kadayıf, tel tel ayrılarak tiftiklenir ve 1 cm kalınlığında kesilerek ikiye bölünür. Kadayıfın bir kısmı, yağlanmış tepsinin dibine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Üzerine rendelenmiş peynirler serpilir. Ardından kalan kadayıf, peynirin üzerine dikkatlice yayılır. Kenarları düzeltilir ve üzerine bastırarak sıkıca yerleştirilir.

Kısık ateşte tepsi, ocakta çevrilerek pişirilir. Alt kısmı tamamen kızardığında künefe bir tabağa ya da başka bir tepsiye ters çevrilir. Tepsinin diğer tarafı da yağlanarak, künefenin altı kızartılır.

Piştikten sonra künefenin kenarından başlayarak şerbeti dökülür. Antep fıstığı ya da kaymakla süslenerek servis edilir. Afiyet olsun!

KÜNEFENİN PÜF NOKTALARI

Eğer hemen tüketilmeyecekse, şerbet sonradan dökülmelidir. Künefe piştikten bir dakika sonra şerbeti dökülmeli ve şerbetin oda sıcaklığında soğuk olmasına dikkat edilmelidir.

Künefe, tuzsuz künefe peyniriyle yapılır. Eğer bulamazsanız, dil peyniri de kullanılabilir ancak tadı aynı olmaz.

Pişirme işlemi için iki alüminyum künefe tepsisi kullanabilirsiniz. Bir tarafı piştiğinde diğer tepsiye geçiş yaparak diğer tarafı da pişirebilirsiniz. Alternatif olarak teflon tava da kullanılabilir.

