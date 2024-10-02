Düellonun Kazananını Belirledi! İşte Masterchef Künefe Tarifi, Lezzet Sırrı Böyle İfşa Oldu
MasterChef'te dün ekranlara gelen bölümde izleyenler ekranlara kilitlenirken, MasterChef 2024 ana kadronun dokunulmazlık oyunu için haftanın ilk yarışı gerçekleşmiş oldu. Yarışmacılardan istenen tarif ise künefe oldu. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefenin malzemeleri nelerdir? İşte künefe tarifi ve püf noktaları…
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef 2024'te düello heyecanı hakimdi. Her bölümü başka tariflerle ekrana gelen yarışmada dün akşam künefe yarışmacılardan istenen tarif oldu. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefenin malzemeleri nelerdir?
KÜNEFE TARİFİ
Malzemeler:
250 gram tel kadayıf
150 gr tuzsuz künefe peyniri
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pekmez
Şerbeti için:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için;
Toz Antep fıstığı
Süt kaymağı veya dondurma (isteğe bağlı)
KÜNEFE NASIL YAPILIR?
İlk adımda künefenin şerbeti hazırlanır. Bir tencereye su ve şeker eklenerek kaynamaya bırakılır. Şerbetin dibine tutmaması için ara ara karıştırılmalıdır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra, şekerin kristalleşmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu eklenir ve 10-15 dakika daha kaynatılır. Ardından şerbet soğumaya bırakılır.
Künefe için tereyağı kısık ateşte eritilir. Eriyen tereyağı kenara alınıp bir süre bekletilir. Donmaya başladığında tereyağının altında biriken su kullanılmaz. Donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmez eklenir ve iyice karıştırılarak muhallebi kıvamına getirilir. Künefe tepsisi ya da yoksa teflon tava, bu pekmezli tereyağı karışımı ile yağlanır.
Kadayıf, tel tel ayrılarak tiftiklenir ve 1 cm kalınlığında kesilerek ikiye bölünür. Kadayıfın bir kısmı, yağlanmış tepsinin dibine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Üzerine rendelenmiş peynirler serpilir. Ardından kalan kadayıf, peynirin üzerine dikkatlice yayılır. Kenarları düzeltilir ve üzerine bastırarak sıkıca yerleştirilir.
Kısık ateşte tepsi, ocakta çevrilerek pişirilir. Alt kısmı tamamen kızardığında künefe bir tabağa ya da başka bir tepsiye ters çevrilir. Tepsinin diğer tarafı da yağlanarak, künefenin altı kızartılır.
Piştikten sonra künefenin kenarından başlayarak şerbeti dökülür. Antep fıstığı ya da kaymakla süslenerek servis edilir. Afiyet olsun!
KÜNEFENİN PÜF NOKTALARI
Eğer hemen tüketilmeyecekse, şerbet sonradan dökülmelidir. Künefe piştikten bir dakika sonra şerbeti dökülmeli ve şerbetin oda sıcaklığında soğuk olmasına dikkat edilmelidir.
Künefe, tuzsuz künefe peyniriyle yapılır. Eğer bulamazsanız, dil peyniri de kullanılabilir ancak tadı aynı olmaz.
Pişirme işlemi için iki alüminyum künefe tepsisi kullanabilirsiniz. Bir tarafı piştiğinde diğer tepsiye geçiş yaparak diğer tarafı da pişirebilirsiniz. Alternatif olarak teflon tava da kullanılabilir.