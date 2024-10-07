Tavşanlı'da Kamyonet Yan Yattı 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre Tavşanlı - Harmancık karayolu 18....

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Tavşanlı'da Kamyonet Yan Yattı 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Tavşanlı - Harmancık karayolu 18. Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında A.O. İ., (35) idaresindeki 16 B 2842 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan araç yan yattı. Olay yerine yapılan ihbar ile 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü yara almazken aynı araçta bulunan A.İ., (32) yaralandı. Yaralı yolcu ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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